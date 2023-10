Sebastián reveló qué piensa la mamá de Coni de él, según Coni: “Le caíste…”

Junto con la eliminación de Raimundo, este lunes tuvo lugar la inesperada visita a Gran Hermano de Paola, la mamá de Constanza Capelli. Con un emotivo reencuentro, ambas se vieron por primera vez en más de 100 días y se dieron un telenovelezco abrazo. En esa línea, al día siguiente, Sebastián estaba conversando con Francisca cuando le contó que Coni le dijo lo que su madre había percibido de él: “Me dijo ‘le caíste re mal a mi mamá”. Luego, Ramírez recordó uno de sus altercados con la bailarina y aseguró que muchas veces decidió callar ante sus interpelaciones. “Jamás me victimicé, no puse caritas, me las comí solo”, confesó a Maira.