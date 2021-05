La actriz chilena Daniela Vega publicó un video en sus stories de Instagram, donde aparece acompañada con el cantante colombiano Sebastián Yatra.

En el registro, la intérprete nacional le pregunta a Yatra “¿qué estamos haciendo aquí?” y él responde: “Estamos melancólicos por el frío, que nos tiene así, pero tú con tus poemas nos estás deleitando”.

El encuentro se da en medio de las grabaciones de Érase una vez… Pero ya no, la nueva serie musical de Netflix, donde ambos artistas son parte del elenco.

La venidera producción cuenta con la dirección de Manolo Caro, creador de La casa de las flores, cuyo proceso de rodaje comenzó el pasado 5 de abril en diferentes sectores de España, principalmente en la comunidad de Castilla y León.

Lee también: “El tiempo es gerundio”: Ministra de Sanidad de España comparte poema de Daniela Vega

Respecto a la trama de la serie, el director comentó hace unos meses que “es el anti cuento de hadas, una reinvención con el pensamiento actual de la sociedad alejándonos de falsas ideas sobre la felicidad y de lo que nos dijeron que es el amor. Usando la comedia y la música como principales herramientas nos adentraremos a una hilarante historia de amor en un lejano reino de España“.

Esta no es la primera vez que Vega participa en una producción de la popular plataforma de streaming, ya en 2019 fue parte del remake de Tales of the City.