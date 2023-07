“No es problema mío que se enoje”: Seba habló de Coni mientras preparaba ñoquis con Trini en Gran Hermano

Esta tarde, mientras preparaban ñoquis en la cocina, Sebastián Ramírez reveló a Trinidad Cerda algunos detalles de su relación con Constanza Capelli, en vista de los últimos altercados que han tenido lugar en la casa. “Yo te aplaudí cuando nos invitaste a hacer esto. Te estaba aplaudiendo y la otra se enojó“, comenzó diciendo sobre su actual vínculo amoroso. “Pero Seba, ¿Por qué no le aclaras que no me gustas ni un pelo?“, respondió Trinidad, frente a lo que Ramírez replicó que sabe que tienen un problema y que “ella (Constanza) cree que soy un hipócrita por hablarte o ser buena onda contigo”. “No es problema mío que la Coni se enoje. Pero no muestres que te estoy diciendo esto, porque si lo cuentas, me vas a hacer enojar con la Coni y voy a tener una distancia contigo“, expresó también también a la jugadora.