Con Manuel García a la cabeza: Los secretos detrás de la banda sonora de “La Memoria Infinita”

La Memoria Infinita, documental chileno nominado a los Premios Oscar 2024, ha emocionado a los espectadores no sólo por retratar la historia de amor de Paulina Urrutia y Augusto Góngora, sino que también por su banda sonora.

A lo largo de su carrera, Maite Alberdi se ha caracterizado por incluir parte del cancionero popular en sus obras. Lo vimos en El Agente Topo, donde Manuel García realizó una emotiva versión del clásico Te Quiero de José Luis Perales.

En el caso de La Memoria Infinita, nuevamente Alberdi apostó por García para adaptar uno de sus temas más populares: La Danza de las Libélulas, acompañado con un magistral arreglo de piano y cuerdas.

¿Cómo se eligió la banda sonora de La Memoria Infinita?

En entrevista con CHV Noticias, Maite Alberdi se refirió a la importancia de la música en el filme nominado a los Oscar 2024.

“La banda sonora creo que representa la música que hemos escuchado muchos en distintos momentos de nuestra vida. Son las canciones románticas que nos han acompañado y los han acompañado a ellos”, afirmó la premiada directora nacional.

En ese sentido, sostuvo que “la selección tiene que ver con eso: que fuera de la época de ellos, que hicieran algún eco en los dos y que repercutiera en Latinoamérica en general. Esa es la decisión y después invité a artistas que yo admiraba a ver la película y hacer versiones de esas canciones”.

De esta manera, aparecen canciones como ¿A Dónde Van? de Silvio Rodríguez y nacieron emotivas versiones como Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra, cuya adaptación estuvo a cargo del cantautor español Ismael Serrano.

La música incidental en tanto, fue realizada por el dúo Miranda y Tobar, destacado por sus trabajos en películas chilenas como Machuca, El Botón de Nácar y La Nostalgia de la Luz, entre otras.

Asimismo, esta selección de canciones contó con el importante apoyo de la periodista chilena Marisol García, quien ha sido reconocida por su aporte a la investigación de la música popular en libros como Canción Valiente (2013) y Llora, corazón. El latido de la canción cebolla (2017).

García fue asesora musical del documental, una pieza clave a la hora de elegir la banda sonora que acompañaría la historia de Paulina y Augusto.

“Marisol nos ayudó mucho a entender el tono que debían tener las canciones (…) cuál era el balance y que efectivamente fueran representativas de una época. Entonces, ella nos ayudó mucho a elegir del nuevo canto chileno, de entender en qué momentos se necesitaban y en cuáles no. Fue una gran asesora musical“, afirmó Alberdi.

En una danza sutil, libélulas del jardín

Maite Alberdi también se refirió a la selección de La Danza de las Libélulas como tema principal de La Memoria Infinita.

Originalmente, la canción formó parte del aplaudido disco debut de Manuel García, Pánico. Sin embargo, en 2020 adquirió una mayor popularidad al ser reversionada junto a Mon Laferte, sumando millones de reproducciones en plataformas digitales.

“Necesitábamos terminar la película con un sentimiento que cuajara lo vivido y a mí me pasa que al escuchar esa canción genera lo mismo que genera la película, emociones similares y sentimientos del buen amor“, sostuvo la documentalista.

—¿Por qué se eligió a La Danza de las Libélulas como tema principal?

Manuel García hizo una versión preciosa porque es una danza, ellos están bailando y es tan increíble lo bien que calza y lo preciosa que quedó que me he dado cuenta en salas que la gente no se para hasta que termina el último crédito o cuando termina la canción.

