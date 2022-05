Le salió igual: Selena Gomez imitó a Miley Cyrus en su debut en Saturday Night Live

La noche de este sábado la exitosa artista estadounidense Selena Gomez animó por primera vez en su carrera el reconocido programa Saturday Night Live (SNL).

En su monólogo al inicio de la emisión, la actriz realizó una serie de bromas y referencias que sacaron carcajadas del público, entre ellas una imitación a su antigua colega, Miley Cyrus.

“En mi círculo tengo a leyendas de SNL, y cuando me enteré de que me tocaría animar inmediatamente recurrí a pedirles consejos (…) Una de ellas fue una de mis más viejas amigas, Miley Cyrus, quien me dijo ‘Solo sé tu misma y diviértete'”, contó, imitando la voz de la intérprete de Party In The U.S.A. a la perfección.

“Yo quedé como, ‘Miley, ¿me lo dices solo como una excusa para que haga una imitación tuya en el programa?’, y ella me contestó, ‘Claro que sí, soy Miley Cyrus’“.

El momento emocionó en redes sociales a los fanáticos de ambas cantantes, quienes desconocían que las actrices mantenían una amistad. En los años en que las dos estuvieron en Disney, era un secreto a voces que ambas tenían cierta situación. Como vemos ahora, eso ya es cosa del pasado.

La intérprete de Look At Her Now también habló sobre sus primeros años en la actuación, específicamente sobre su época en que actuó en la serie Barney. De esta forma, cerró su monólogo haciendo cantar a la audiencia la canción principal del programa infantil.

El día de hoy Gomez tiene su propia marca de cosméticos llamada Rare Beauty y es actriz protagónica de la serie Only Murders in the Building, la cual estrenará una segunda temporada el próximo 28 de junio.

Revive aquí el monólogo completo