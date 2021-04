(EFE) – La cantante Selena Gómez, que presentará el 8 de mayo un concierto global llamado Vax Live y dirigido a promover una distribución equitativa de la vacunas contra el COVID-19, escribió por Twitter a varios líderes mundiales para pedirles personalmente su ayuda para conseguir ese objetivo.

La intérprete estadounidense envió mensajes en las últimas horas al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los jefes de Gobierno de Italia, Mario Draghi, y España, Pedro Sánchez, entre otros, y a todos sus seguidores para que les escriban también con la misma petición.

Please join me and send a message to France’s @EmmanuelMacron and other #G7 leaders asking them to pledge dollars or doses to help everyone around the world fight the COVID-19 pandemic. #VaxLive

Organizado por Global Citizen, una ong de California (EE.UU.), con socios como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la Organización Mundial de la Salud y grandes compañías, el concierto del 8 de mayo será grabado antes de su transmisión por canales de televisión y en streaming.

Lee también: Pablo Chill-E responde a críticas: “Es muy fácil en comodidad y lujos dar cátedra de la exposición frente al COVID”

“Primer ministro @sanchezcastejon Estoy emocionada de unirme a ustedes en #VaxLive. Necesitamos su ayuda para poner fin a la pandemia de COVID-19 para todos, en todas partes. ¿Aceptará donar dólares o dosis para ayudar a todos a acceder a la vacuna?”, escribió Gómez en su mensaje al mandatario hispano.

Prime Minister @sanchezcastejon, I'm excited to join you at #VaxLive. We need your help to end the COVID-19 pandemic for everyone, everywhere. Will you agree to donate dollars or doses to help everyone access the vaccine?

— Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021