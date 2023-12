Selena Gomez se mostró con su nuevo pololo por primera vez con sugerente foto

Tras los rumores que indicaban que Selana Gomez estaba saliendo con su productor, fue ella misma quien lo confirmó las últimas horas en sus redes sociales, donde subió una foto con su nuevo novio: Benny Blanco.

“Nueva York, mis momentos favoritos con ustedes esta semana”, escribió la cantante y actriz en un post de Instagram que cuenta con más de 5 millones de gusta en los que publicó fotos con distintos amigos, entre ellos, Blanco y Taylor Swift.

En concreto, Gomez subió dos fotos acompañada de su novio, una en grupo y otra en la que aparecen besándose, confirmando así que lo que se rumoreaba era cierto.

Pero… ¿quién es Benny Blanco?

El pasado 7 de diciembre, la protagonista de Only Murders in the building acaparó titulares luego de que en redes sociales comentara la publicación de una cuenta fan que subió una foto suya con Blanco.

“Él es mi todo absoluto en mi corazón”, escribió de acuerdo a lo reportado por People. Posteriormente, subió una selfie junto a él, pero sin mostrar su rostro.

Benny Blanco es un músico y productor de 35 años y según indican medios especializados, ambos se conocen hace años. Anteriormente, trabajaron juntos en la canción I Can’t Get Enough.

Blanco ha trabajado con diferentes artistas, como Ed Sheeran, Katy Perry, Kesha, Britney Spears, Rihanna, Kanye West, The Weeknd y Justin Bieber, estos dos últimos, ex parejas de Selena.

Mira la publicación de Selena Gomez aquí:

