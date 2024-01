Selena Gomez confirma el regreso de recordada serie con esta foto: “Estamos de vuelta”

Selena Gomez emocionó a sus fanáticos al confirmar que regresa una de la series de televisión más importantes de su carrera: Los Hechiceros de Waverly Place.

En sus stories de Instagram, la actriz de 31 años publicó tres fotografías sobre la noticia, una de ellas con David Henrie, quien dio vida a su hermano Justin en la producción de Disney que comenzó en 2007.

“Estamos de vuelta”, escribió junto a una la foto de una escena en la que aparece con Henrie.

En otro registro, mostró que el proyecto ya está en marcha al publicar una foto del guión en la que se leen las palabras “Wizards (hechiceros)”, “pilot (piloto)” y “written by (escrito por)”.

La noticia de la secuela de la querida serie, que se emitió desde 2007 hasta 2012, fue confirmada por el medio especializado Deadline.

Se informó que Disney Branded Television encargó un piloto para la continuación de la producción y que también contará con la producción ejecutiva de Selena Gomez y David Henrie .

Así, Selena será la estrella invitada en el capítulo piloto con el mismo personaje que la lanzó a la fama mundial, Alex Russo, mientras que David también retomará su papel de Justin Russo. Además, se suman nuevos integrantes: Janice LeAnn Brown ( Just Roll with It de Disney ), Alkaio Thiele (Call Me Kat) y Mimi Gianopulos (American Princess).

¿De qué será el piloto?

Según informó el citado medio, el piloto continuará la historia después de un incidente en WizTech, donde Justin Russo optó por dejar atrás sus poderes de mago para tener una vida normal con su esposa y dos hijos.

Sin embargo, se llevará una sorprensa cuando un joven mago se presente en su puerta para solicitar su ayuda.

Cabe recordar que actualmente Selena Gomez es parte de la exitosa serie Only Murders In the Building, en la que además es productora ejecutiva.

