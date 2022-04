El reconocido actor estadounidense Will Smith protagonizó uno de los momentos que sin duda quedarán en la historia de la ceremonia de los premios Oscar: el golpe hacia Chris Rock luego de que este se burlara de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Este incidente se convirtió en uno de los hechos más comentados durante este semana. Diversas figuras públicas y artistas se han referido a esta situación, emitiendo diversas opiniones al respecto. Si bien algunos han apoyado la forma en que el actor defendió a su familia, otros han considerado que la violencia es injustificable. El connotado guionista y director de cine español Pedro Almodóvar es del segundo grupo.

El director de cine, se encontraba a pocos metros del punto en que Smith le dio la bofetada al comediante, un impacto que no solo fue muy vistoso, sino que además provocó un fuerte sonido.

“Me produce una sensación de absoluto rechazo lo que vi y lo que oí. No solo durante el episodio, sino también después, en el discurso de agradecimiento, un discurso que más bien parecía el de un predicador”, fue lo que estableció el español en una publicación del medio El Diario.

El cineasta señaló además que “no se defiende ni protege a la familia a base de hostias, y no, el demonio no se aprovecha de los momentos culminantes para hacer de las suyas. El demonio, de hecho, no existe. Es un discurso fundamentalista que no debimos escuchar ni ver”

Finalmente, el guionista cuestionó a quienes celebraron este episodio y recalcó que “algunos agradecen que fue el único momento real de la ceremonia, se refieren a ese monstruo sin cara que son las redes sociales. Para ellos, ávidos de carroña, fue sin duda el gran momento de la noche”.