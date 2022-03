Videos virales y bailes son parte del lúdico contenido que han forjado la popularidad de Sensual Spiderman en el país. Un personaje que surgió a raíz de un meme relacionado a este personaje de Marvel y que fue recogido por este hombre, quien hasta la fecha suma más de un millón de seguidores en Instagram y ha utilizado su fama para ayudar a causas sociales.

En contraposición a esto, el bailarín enfrenta una dura acusación relacionada al envío de contenido íntimo sin el consentimiento de la joven que estaba al otro lado de la pantalla. Todo esto, a raíz de una conversación que ambos tuvieron a través de mensajes directos en Instagram y que fue dada a conocer por la propia denunciante.

Es importante mencionar que la mujer indicó que la foto no era explícita, hizo hincapié en que el artista callejero no debiese enviar este tipo de imágenes a otras personas sin previa aprobación o acuerdo mutuo.

“El Sensual Spiderman me empezó a seguir el otro día y me empezó a hablar. Hoy me mandó una foto ‘hot’ y como yo me incomodé, empezó a borrar todos los mensajes y después me dejó de seguir”, señaló la afectada respecto de lo acontecido.

“Yo nunca pido fotos, no me gusta que me manden fotos, videos o comentarios ordinarios. A mí me da mucho asco, me incomoda mucho“, agregó, según consignó Cooperativa.

Frente a esta acusación, Sensual Spiderman ocupó sus redes sociales para entregar su versión de lo ocurrido.

Sensual Spiderman responde a la funa

El hombre detrás de la máscara, publicó una serie de capturas en sus historias de Instagram que correspondían a la conversación que sostuvo con esta joven. En ellas se puede observar que “la conversación parte con Arsmate (OnlyFans chileno). Le pregunté cómo le iba, ya que ambos hacemos ese trabajo”, explicó.

Continuando con el chat, queda en evidencia que el bailarín le preguntó la edad a la mujer, asegurando que aparentaba menos años de los que en realidad tenía. A lo que ella le respondió que tenía “cara de bebé”.

“Y acá le dije que tenía 34 y me trata de viejo, obvio que no me siento viejo y le envié una foto que se me ve el dorso y un poco las piernas con el fin de mostrarle que no estoy viejo”, detalló, refiriéndose a la polémica fotografía que causó la molestia de la implicada.

Sensual Spiderman reparó en que esa imagen “la vio todo Chile, porque con esa foto promocioné el OnlyFans solidario”.

“Le respondí que se la mandé porque me había dicho viejo, luego de eso le pedí disculpas, no fue mi intención incomodarla, eliminé la foto, los últimos mensajes y me despedí”, sentenció el artista.

Finalmente, manifestó que “siempre trato de conversar o comentar con la gente que me sigue o sigo, y les escribo a hombres y mujeres por igual. Sin embargo, si algo se malinterpreta, pido disculpas. Somos personas y todos cometemos errores“, cerró.