Sensual Spiderman reveló brutal golpiza que sufrió en Santiago: “Me pasó sólo por ser extranjero”

Renato Avilés, ciudadano ecuatoriano conocido por su personaje “Estúpido y Sensual Spiderman”, expuso un preocupante acto de xenofobia del que fue víctima en el centro de Santiago.

El hecho se registró hace unos años en pleno centro capitalino, donde fue abordado por un grupo de sujetos que le propinaron una herida con un arma blanca.

“Esto me pasó solo por ser extranjero”, partió escribiendo Avilés en su cuenta de Instagram, para luego recordar que “el otro día mi hijo de siete años me vio unas cicatrices en la espalda y me preguntó qué me había pasado, fue la primera vez que no supe qué responder, tuve que decirle que me había rayado con un árbol”.

“Me fue difícil decirle la verdad, ya que él siempre se enorgullece de ser ecuatoriano-chileno, siempre se sonríe cuando dice que su mamá es chilena y que su papá es de Ecuador”, afirmó el joven.

Posteriormente, manifestó su preocupación por no contarle la verdad a su pequeño: “Cómo le mató esa felicidad, contándole que estas cicatrices son porque su papá es extranjero”.

“Años atrás caminaba con mi hermano por las calles del centro de Santiago y nos cruzamos con siete tipos que empezaron a decirnos insultos xenófobos, y sin razón alguna empezaron a golpearnos, nosotros nos defendimos, pero uno de ellos tenía un cuchillo, el cual le propinó unos cortes en el hombro a mi hermano y a mí en la espalda”, relató.

Producto de este ataque, el bailarín aseguró que estuvo “3 días hospitalizado y 6 meses con movilidad reducida. A los tipos se los llevaron detenidos, los soltaron en horas, fuimos a juicio y listo quedaron libres y sin cargos”.

“Es algo que guardé mucho tiempo, pero, sin embargo, siempre pienso de manera optimista, el cuchillo nunca tocó mi columna vertebral, que ahí si hubiera sido algo muy grave y eso se lo agradezco a Dios”, agregó.

Cabe mencionar que durante las últimas horas, el artista callejero eliminó la publicación. “Es anecdótico lo que yo publiqué y aproveché de dar un mensaje a la gente, que paremos un poco con la xenofobia, porque podemos llegar a matar a alguien”, reflexionó en conversación con el medio Página 7.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Estupido y sensual Spiderman (@sensualspiderman)

Te podría interesar: