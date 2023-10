La sentida despedida de Skarleth Labra tras el deceso de su abuela: “Te llevas una gran parte de mí”

Skarleth Labra solo alcanzó a estar unos días de regreso en Gran Hermano Chile antes de abandonar nuevamente el encierro por una trágica noticia: el fallecimiento de su abuela.

La noticia golpeó profundamente a la joven, quien de inmediato dejó la casa más famosa del mundo para reencontrarse con su familia en este difícil y triste momento.

Despedida y emotivo mensaje de Skarleth a su abuela

Un día después de conocer la lamentable noticia, la influencer se manifestó por redes sociales, donde compartió una historia de Instagram despidiendo a su familiar.

Ahí, Skarleth mostró varias fotos junto con su amada abuela, además de sentidas palabras: “Esta noticia me destroza el alma. Aceptar que ya no estás con nosotros es el dolor más profundo que he sentido en mi vida, mi mamá, Ana, mi segunda mamá. Te llevas una gran parte de mí, de mi corazón, y de toda la familia. Nunca te voy a olvidar“.

“Tampoco olvidaré la gran mujer que fuiste. Una mujer buena, fuerte, sencilla, y con una belleza hermosa, por dentro y por fuera. Gracias por irme a buscar siempre al colegio y llevarme chocolate con mi papá Lucho”, agregó.

Por último, Skarleth agradeció el apoyo que recibió de su abuela estando en Gran Hermano: “Gracias acompañarme a la distancia en todo este proceso del reality. Nunca me faltó tu apoyo incondicional, me hubiera gustado poder devolverte todo lo que hiciste por mí. Te amaré hoy, mañana y siempre. Siempre te recordaremos”.

