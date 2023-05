“Pura admiración y respeto”: La sentida promesa de Bastián Muñoz, hijo de Kanela, tras muerte de Galee Galee

Este lunes se llevó a cabo el funeral del cantante Gabriel Zúñiga, más conocido como Galee Galee, quien murió el pasado viernes causando gran impacto y conmoción en la escena del género urbano chileno.

Dentro de los asistentes al último adiós estuvo Bastián Muñoz, hijo de Kanela (vocalista de Noche de Brujas) y pareja de Trinidad Neira, quien también incursiona en la música bajo el nombre de Bimza. A través de su cuenta de Instagram, manifestó su tristeza por el fallecimiento del artista.

“Con el mayor respeto posible no me puedo quedar con esto. Un dolor en el alma difícil de explicar, pero le agradezco a la vida que pude tomarme mi tiempo para despedirte y hablar con tus padres y seres más cercanos que más me aseguraron que eres luz, el rey y ahora una leyenda”, escribió.

En la misma publicación, continuó diciendo que “Pudahuel norte y el género está y estará de luto un vacío que nadie podrá llenar. Galee Galee por siempre. Quizás no fuimos tan cercanos, pero te admiro más que la Ctm, como persona, artista… Tu música es algo de todos los días para mí”.

“Todavía no puedo creerlo merecías el mundo y todo lo qué hay en el. Descansa en paz rey tu legado será eterno“, cerró. El post incluye la captura de una conversación con Zúñiga, donde se deja entrever que quedó pendiente una colaboración entre ambos.

Sentida promesa a Galee Galee

En las últimas horas, Bastián Muñoz publicó un sentido texto en que se despide de Galee Galee. “Pura admiración y respeto por ti y tu luz. No tengo ninguna duda de que estás en este momento con Dios, descansando y viendo que todos te recuerdan con amor“, afirmó en sus historias de Instagram.

“La palabra humildad te queda pequeña. Estoy vio que persona que compartió contigo se dio cuenta de eso. Como fanático de tu música, lamento con el alma no poder volver a verte cantar en vivo o escucharte grabar“, agregó.

Asimismo, el pololo de Trinidad Neira sostuvo que “no alcanzaste a ver toda la gente que sufre tu pérdida. Pero puro énfasis como tú decías, esto es pa’ puro aprender y no permitir que se repita”.

“Te prometo ángel Gabriel mejorar todos los días como persona, para llegar a ser la mitad de persona que eras. Galee Galee es el rey por siempre. A Pudahuel norte le hará falta su estrella”, cerró el joven.