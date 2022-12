“Valoremos a nuestras artistas”: La sentida reflexión de Denise Rosenthal tras las críticas por su atuendo

Denise Rosenthal vivió una noche de ensueño en la última edición de los Premios Musa tras convertirse en la única mujer galardonada de la noche, luego de ser reconocida como Artista Pop del Año.

Sin embargo, la intérprete de Agua Segura debió enfrentar una serie de críticas en redes sociales debido al osado atuendo que usó en la ceremonia, en el que llevaba su torso casi desnudo con una pezonera plateada unida con cadenas.

Aunque, si bien, los y las seguidoras de la cantante aplaudieron el outfit y celebraron su propuesta, otros, también cuestionaron la necesidad de mostrar tanta piel en el certamen televisado.

En respuesta a aquellos comentarios, Denise publicó esta tarde una extensa y emotiva reflexión en torno a la premiación, haciendo hincapié en el feminismo y la libertad de expresión.

“Mantengamos el foco en las cosas constructivas”

Mediante una publicación en Instagram, la cantautora agradeció el reconocimiento pero también llamó a valorar a las artistas femeninas nacionales, esto, luego que fuera la única ganadora mujer en las 14 nominaciones.

“Valoremos a nuestras artistas, cuidémoslas, hagámoslas crecer, potenciémoslas a seguir esparciendo sus raíces”, reflexionó en la red social.

Asimismo y, en relación a las críticas por su atuendo, aseguró que “sueña con el día en que la libertad de expresarse no sea algo que genere una controversia” e invitó a “mantener el foco en las cosas constructivas”.

Finalmente, sentenció con que “el respeto artístico” no debería ser “determinado por lo que use o no use”, haciendo mención a su nuevo single, Centenas de Miles de Años, que será lanzado la próxima semana en plataformas de streaming.