Sergio Chamy, protagonista del documental El Agente Topo, participó de un video de la Academia junto a las realizadoras de la producción nacional, tras haber competido en los Premios Oscar 2021.

Los organizadores del prestigioso galardón publicaron un registro en sus redes sociales, haciendo un llamado para que los espectadores vuelvan a los cines.

En el video aparecen los grandes ganadores de la ceremonia, realizada el pasado domingo 25 de abril, así como también otros célebres competidores.

Entre ellos aparece don Sergio, quien a sus 87 años viajó en avión por primera vez hacia Los Ángeles para ser parte de los Premios Oscar, al protagonizar el trabajo que compitió en la categoría de Mejor Documental.

Junto a él aparecen también la directora Maite Alberdi y la productora Marcela Santibáñez, todos sentados en una pequeña sala de cine.

See you at the movies. pic.twitter.com/haZ7sqkU6l

— The Academy (@TheAcademy) May 3, 2021