Este domingo se lleva a cabo la elección de un nuevo presidente para el país en el que hay dos candidatos, Gabriel Boric de Apruebo Dignidad y José Antonio Kast del Frente Social Cristiano.

En este contexto, diversas personalidades han ido a cumplir con su deber cívico y realizado llamados para que la ciudadanía también acuda a las urnas este domingo, pese a las complicaciones que hay con el calor y el transporte público.

Uno de ellos fue el que realizó Sergio Chamy, protagonista del documental nacional nominado al Óscar, El Agente Topo.

El adulto mayor de 87 años compartió una fotografía en sus redes sociales una vez ejercido su sufragio, instancia en que aclaró la importancia de estar presente en el balotaje que definirá al nuevo mandatario.

“Desde el año 1954 que no me pierdo ninguna elección. Me emociona tanto saber que mi voto contribuye a la designación de un nuevo presidente”, escribió Chamy en redes sociales.

“¡Por eso amigos, no dejen de votar, todos somos importantes! Un abrazo y lindo domingo”, posteó el querido abuelo en Instagram, en una foto que ya cuenta con casi 35 mil likes y más de 500 comentarios.