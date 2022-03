El querido protagonista de El Agente Topo, Sergio Charmy, preocupó a sus seguidores luego de compartir una imagen en sus redes sociales en la que se ve lesionado y ocupando un cabestrillo en su brazo derecho.

El popular protagonista de la producción chilena de Maite Alberdi, que fue nominada a los Premios Oscar en 2021, contó en su cuenta de Instagram que su estado se debe a que sufrió un accidente.

“Hola amigos!!! Tanto tiempo… he estado medio desaparecido ya que me tocó la revisión técnica de los 88 km (exámenes de rutina por suerte)… Iba de lo más bien, hasta que un picaporte se me cruzó!….“, relató.

Sin embargo, fiel a su estilo optimista, complementó que “acá estamos, siempre puede ser peor !!! Un abrazo grande y lindo finde!!!!!!!”.

El actor de 88 años acompañó una foto en la que se le aprecia con su extremidad inmovilizada, mientras que en la otra mano sostiene un vaso de cerveza, listo para brindar.

En los comentarios, sus seguidores le desearon una pronta recuperación, con comentarios como “Nanai a su bracito” , “Recupérese don Sergio y que siga la buena salud” y “Aguante tío Charmy, con unos 3 vasos de esa se recupera”.