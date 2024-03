Sergio Freire reveló el momento que lo complicó en Viña 2024: “Eso me puso un poco nervioso”

Sergio Freire se presentó en el Festival de Viña 2024 con una rutina que si bien hizo reír al “monstruo”, no salió como se tenía planeada.

El comediante nacional habló en la conferencia de prensa tras el show y contó las complicaciones y cambios que hubo mientras desarrollaba su rutina.

Sergio Freire habló sobre su rutina en Viña 2024

“Compliqué un poco las cosas al meter una coreografía de baile, cosas que no hago comúnmente en los trabajos que realizo”, dijo al ser consultado por si quedó conforme con su presentación en la Quinta Vergara.

Tras eso, explicó que “se me dieron vuelta pasajes de la rutina, porque yo no trabajo con sono (retorno) ni con ayuda memoria, entonces se me dieron vuelta partes de la rutina”.

“Pero sentí que en el fondo ese vértigo también le da otro gustillo a lo que sucede ahí en el escenario y que no se puede actuar de ninguna forma, hay que vivirlo, pero eso me puso un poco nervioso, las veces que cambié de lugar parte importante de la rutina porque mis técnicos quedan así como ‘¿ah?’ (…) todavía lo vengo asimilando, tendría que verlo para saber qué pasó”, reflexionó.

Sergio Freire hizo importante anuncio

Además, el ex integrante de El Club de la Comedia anunció que seguirá trabajando con Rodrigo “Guatón” Salinas y Juan Pablo Flores tras invitarlos al escenario para recrear sus recordados personajes José Ignacio y Luis Patricio.

“Sentí que estaba con dos grandes talentos de la comedia, súper agradecidos de ellos, les debo mucho, son grandes profesores para mí, entonces que se devuelva la mano ahí en el escenario y la gente los pueda disfrutar es lo que mejor hicimos y se cumplió”, expresó.

“Se vienen más cosas con los chiquillos, nosotros vamos a celebrar los 20 años de comedia en el teatro Caupolicán, una fecha que vamos a tener en junio donde queremos hacer más cosas”, fueron parte de sus declaraciones.

Síguenos en