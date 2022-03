“Aquí he soñado con la vida, aquí he jugado con la suerte. Yeah yeah yeah. Aquí la maldad está prohibida, yo no soy de ningún barrio a la deriva. Yo soy de barrio, pero de barrio fino”, decía el animador a minutos de que “El Cangri” bajara al escenario sentado en un trono.

Esas memorables palabras no fueron olvidadas por los chilenos y chilenas, e incluso comenzó a circular por las redes una petición que reúne firmas en Change.org para que Sergio Lagos presente al Big Boss.

Lee también: Con Bad Bunny, Rauw Alejandro y más: Daddy Yankee estrena “Legendaddy”, su último disco antes de retirarse

El conductor de televisión se mostró muy agradecido por este fenómeno, publicando en su cuenta de Instagram un video donde el comediante, Diego Urrutia, lo imitaba a la perfección. En la descripción escribió: “Esto simplemente me supera. Me rindo. Nunca imaginé nada de lo que está pasando con la intro de @daddyyankee”.

“Gracias a todos los evolu revolutivos !!! Y sí: ‘En cierta forma todo es vanguardia’”, añadió.