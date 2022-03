Fin al misterio: Creadores de la serie de Halo explican por qué Master Chief apareció sin su icónico caso

El primer capítulo de Halo, la serie que adapta el universo del popular videojuego, se estrenó este jueves y, tal como se habría prometido, el icónico Master Chief apareció sin su tradicional casco.

Si bien la producción que arribó a Paramount+ promete adentrarnos fielmente al mundo de la franquicia, también se tomaron decisiones creativas para adaptar lo mejor posible las mecánicas a los requerimientos del medio audiovisual, como lo fue la de revelar la identidad de su protagonista.

Como saben quienes han tomado los controles de las consolas de Microsoft, Master Chief ha liderado las aventuras y ha entregado miles de adrenalínicos momentos a los jugadores, pero siempre con su casco sobre la cabeza.

Sin embargo, la serie tomó un rumbo diferente al final del primer episodio bajo una razón justificada argumentalmente, así que hasta los más puristas pudieron quedar satisfechos al ver la interpretación de Pablo Schreiber.

Y para quienes aún no se adentran el primer capítulo, la productora ejecutiva Kiki Wolkfill, contó que los eventos que se desarrollan toman lugar antes del primer Halo: Combat Evolved (2001) y que si bien la narración es parte del canon, no son cosas abiertamente abordadas a lo largo de los videojuegos, ya que buscarán centrarse y desarrollar al protagonista desde miradas diferentes a como se hace en su línea principal.

“Necesitábamos un cambio y poder desarrollar la historia durante el proceso fue importante, necesitábamos esa libertad para el show”, apuntó la Wolkfill. Asimismo, aseguró que “es una meta para el show traer nuevas audiencias e introducir el basto universo y las cosas que nos importan de este universo”.

Junto a esto detalló que uno de los aspectos más interesantes a la hora de abordar la adaptación fue la de trasladar mecánicas que en el videojuego no ameritaban tanta atención pero que en un live action, como el diseño funcional de los trajes de combate y poder hacerlos creíbles.

Y sobre la decisión de revelar el rostro del protagonista, Wolkfill explicó que “era importante sacarle el casco y ver al personaje y dejar que exista fuera de la armadura. Eso se decidió a favor de la historia, porque era lo que necesitaba”.

En tanto que el propio Pablo Schreiber contó que su primera interacción con Halo fue en la secundaria en casa de sus amigos, ya que él no tenía una consola o un computador para poder jugarlo.

Y si bien durante sus 20 y sus 30 años los videojuegos desaparecieron de su vida, el 2018, cuando apareció la posibilidad de encarar a este personaje icónico de la cultura contemporánea, se metió de lleno para empaparse de ese mundo y protagonistas.

Schreiber, conocido por sus papeles de Nick Sobotka en The Wire y el gendarme Pornstache en Orange is the New Black, comentó que para él este amplio universo es una especie de gran ópera inter espacial, pero que también la historia de hombre “tratando de descubrirse así mismo es muy única, personal e íntima”.

El segundo capítulo de Halo, que contará con 9 episodios en su primera temporada, se estrena el jueves 31 de marzo en Paramount+.

Revisa el tráiler de Halo acá: