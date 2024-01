De vampiro en “True Blood” a gánster: Hablamos con las estrellas de “Sexy Beast”

La precuela de la clásica película de gánsteres Sexy Beast llegó este 25 de enero a la plataforma de Paramount+ en formato serie.

La nueva serie está protagonizada por James McArdle, Emun Elliott, Tamsin Greig, Stephen Moyer y Sarah Greene.

CHV Noticias conversó con dos de sus protagonistas, quienes desde el Reino Unido nos contaron detalles de la producción, sus inspiraciones y hasta enviaron un saludo a Chile.

¿De qué se trata Sexy Beast?

Sexy Beast es una serie original de Paramount y una precuela de una película homónima del 2000 dirigida por Jonathan Glazer (The Zone of Interest y Under the Skin).

La serie mostrará la complicada relación de dos ladrones que también son mejores amigos, Gal Dove (James McArdle) y Don Logan (Emun Elliott), quienes se ven inmersos en el frenesí del mundo criminal londinense durante los años ’90.

También contará el inicio de la relación de Gal con DeeDee (Sarah Greene), una actriz de cine para adultos cuya ambición por controlar su propio destino y su amorío la pondrán en peligro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Steve Moyer (@stephenmoyer)

Hablamos con James McArdle y Stephen Moyer

James McArdle es un actor escocés de teatro que ha trabajado en producciones como Mare of East Town, mientras que Stephen Moyer es un intérprete británico que protagonizó la recordada serie True Blood.

En Sexy Beast, McArdle da vida a Gal, un personaje que es seducido por Teddy Bass, interpretado por Stephen Moyer, un traicionero nombre en alza en el mundo de los mafiosos.

—¿Cómo se sienten al protagonizar la precuela de una emblemática película?

James McArdle: Es un gran honor, es un privilegio tener personajes tan icónicos de una obra maestra. Ese fue el primer sentimiento, de gratitud. Luego, cuando empiezas a escucharla, tienes las imágenes, lees los guiones y te familiarizas (…) se vuelve apasionante reinventarla y darle su forma e identidad. Realmente me emocionó.

Stephen Moyer: Me sentí de la misma manera. Había sido fanático del trabajo original y lo volví a ver, obviamente. Tuvimos el privilegio de poder reinventarlo (…) de alguna manera pudimos crear quiénes eran antes de que ocurrieran los eventos que condujeron a esa película, por lo que es casi como si fuera un comienzo. Pudimos, de alguna manera, hacer cosas que tal vez Ry (Winston) o Ian (McShane) no hubieran hecho, pero cosas que sentimos que eran correctas para los viajes de estos personajes.

Para interpretar a los mismos personajes, pero en su juventud, James contó que le escribió al actor Ray Winston “solo para saludarlo y agradecerle por dejarme hacer esta parte”. “Me deseó buena suerte y me dio una bendición amable y muy alentadora que realmente significó mucho para mí (…) él es un actor al que he idolatrado durante mucho tiempo”, reveló.

Por su parte, Stephen contó que no se contactó con Ian McShane porque “ya había hablado con él antes”. “Es absolutamente brillante y aterrador en la vida real y en la pantalla, así que lo que hice fue volver atrás y mirar lo que hizo”, continuó.

—¿Cómo describirían la serie? ¿Qué se puede esperar de Sexy Beast?

McArdle: Es una desviación de la película, cuando conocemos a los personajes (…) están viviendo con las consecuencias del estilo de vida que tenían. En esta serie, estos personajes están llenos de posibilidades y hay una juventud e ingenuidad en ellos que creo que le permite a nuestro programa tener la confianza para ser algo propio, y por eso creo que el programa ofrece escapismo, es un juego, es una travesura y es divertido con una banda sonora espectacular.

Moyer: Amo las historias de atracos, así que lo que sucede en el programa es que todos suben de nivel y tienen que entrar en un lugar donde se sienten un poco incómodos y eso es realmente emocionante y termina con esta gran cosa, qué tienen que hacer para subir de nivel, lo cual es algo que no quiero revelar demasiado.

—¿Por qué la gente tiene que ver Sexy Beast?

Moyer: Porque creo que es muy divertida y el corazón de esto, aunque estemos viendo gánsteres y derrotando al sistema, siempre es algo. Enfrentarse a la policía y todo eso (…) La historia de estos dos personajes que se enamoran cuando pensaban que no necesitaban eso en sus vidas y llega como un maremoto y los golpea a ambos y no pueden dejar de actuar. También es un elenco fantástico.

McArdle: Si te gusta la buena acción, el buen romance y la buena música, entonces esta es la razón por la que deberías ver Sexy Beast.

—Si tuvieran que elegir una película de gánsters, ¿cuál sería?

Moyer: He estado trabajando un poco en otro trabajo en este momento y he estado viendo películas de gánsteres. Estoy dividido entre Bob Hoskins en The Long Good Friday y Michael Caine en Get Carter, pero creo que al final me decantaré por Hoskins porque me encanta The Long Good Friday.

McArdle: Creo que Get Carter es realmente buena (…) pero realmente amo Sexy Beast (…) Me resulta difícil apoyar al protagonista (…) Mi experiencia en el teatro… He hecho muchas obras y la película me recuerda a una obra en muchos sentidos.

—¿Pueden enviar un mensaje a la gente en Chile?

Moyer: ¡Hola, Chile! Nunca he estado allá, pero me encantaría ir. Por favor vean Sexy Beast, hagan que nuestro programa sea el número uno su país y luego podremos ir a verlos.

McArdle: ¡Hola, Chile! Me encantaría ir, está en mi lista de deseos. Vean Sexy Beast el 25 de enero.

Mira el tráiler de Sexy Beast aquí:

Síguenos en