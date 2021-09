En Europa, los avistamientos de jabalíes son comunes y Shakira recientemente tuvo que enfrentarse a ellos. La cantante colombiana, que reside en España, reveló en sus redes sociales que fue atacada por dos de estos animales en medio de un paseo con su hijo, Milán.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete dio detalles de la situación que enfrentó. Ahí, mostró cómo quedaron sus objetos personales luego de enfrentarse a los jabalíes en un parque de Barcelona.

"Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo", partió comentando la cantante.

Tras esto Shakira, quien ya se encontraba en su casa al momento de relatar la situación, agregó: "Se iban llevando mi bolso para el bosque, con mi teléfono. Al final, me han dejado el bolso. ¡Me los he enfrentado!".

En el registro se observa que el bolso de Shakira luce sucio tras el ataque de los animales. Pero lo bueno es que ella mantuvo el ánimo y quiso impedir que esto fuera más peligroso.

Por suerte para ella y para su hijo, el ataque no fue mayor y lograron salir airosos de estas compleja situación a la que se enfrentaron.

