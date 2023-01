“Perdón que te sal-pique”: Así fue la “tiradera” de Shakira a Piqué en nueva Music Session con Bizarrap

Hace solo un día atrás, la cantante colombiana, Shakira, anunció a través de su cuenta de Instagram que realizaría la Music Session #53 junto a Bizarrap.

Este miércoles, estrenaron la canción mediante el canal de YouTube del artista argentino, la cual acumula más de 1 millón de visualizaciones a 20 minutos de su estreno.

En la colaboración, Shakira se dio el espacio para descargar con todo en contra de su ex esposo, Gerard Piqué, tras su polémico quiebre luego de que se conociera la noticia de una infidelidad por parte del futbolista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú”. “Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique”, “yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, “entendí que no es culpa mía que te critiquen” y “yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, fue parte de la letra que evidentemente estaba dirigida hacia su ex pareja.

Parte del coro de la canción además dice “una loba como yo no está pa tipos como tú”, frase que la artista había adelantado en sus redes sociales.

Revisa la canción completa aquí