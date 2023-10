Shakira sorprendió a Carlos Vives para cantar “La Bicicleta”: Evitó mencionar a Piqué

Shakira llegó de sorpresa al concierto de Carlos Vives ayer por la noche en el Kaseya Center de Miami, donde cantaron “La Bicicleta” por primera vez en vivo. La cantante subió el registro a su cuenta de Tiktok que ya cuenta con más de medio millón de “me gusta”.

Según contó la cantante, todo fue planeado en completo anonimato, sólo lo sabía el manager de Vives y llegó al estadio sin haber ensayado.

El espectáculo no estuvo exento de polémicas, puesto que Shakira decidió cambiar la letra para no mencionar a su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué: “Que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”, cantó la colombiana.

La aparición causó tanto furor que Carlos Vives tuvo que sentarse en el escenario para calmar su estado de euforia e incluso hubo que pedirle al público que guardaran un poco de silencio para que se escuchara que ambos estaban cantando.

Esto se debe a que es la primera vez que cantan la canción juntos en vivo desde su creación en 2017.

“Shak, me puedo retirar, ya, chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero ¡QUÉ SORPRESA!“, mencionó el colombiano en Tiktok y luego compartió extractos del momento en todas sus redes sociales, donde además señaló: “Sigo temblando, estoy en SHOCK!!!” y “No voy a dormir en una semana”.

