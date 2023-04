Shakira se despidió de Barcelona y partió a nuevo hogar en Miami: “Las cosas no son siempre como las soñamos”

¡Llegó el día! Tal como lo planeó, Shakira dejó finalmente la ciudad de Barcelona, en España, para subirse a un avión rumbo a Miami (Estados Unidos) y dar inicio a una nueva etapa en su vida.

La intérprete de Hips Don’t Lie planeaba mudarse definitivamente a fines de 2022, pero debido a la complicación en la salud de su padre, decidió postergar su viaje hasta hoy.

Así fue como, durante la mañana de este domingo, la colombiana tomó de la mano a sus hijos Sasha y Milan, y le dijo adiós a España.

Al enterarse de la noticia de su partida este sábado, sus fans llegaron hasta la puerta de su casa para cantarle y desearle lo mejor en esta nueva etapa.

Es surreal lo que se vive fuera de la casa de Shakira, un fan tocando Ciega Sordomuda en acordeón amenizando ese momento dulce/amargo de su partida de Barcelona mientras un helicóptero sobrevuela su casa. pic.twitter.com/k5f6QVqdvf — Mike C (@mikecaroca) April 1, 2023

En tanto, a través de su cuenta de Instagram, la artista publicó un emotivo mensaje de despedida desde su avión privado.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar…”, escribió en una historia.

Recordemos que la empresaria se mudó a España en 2015 luego de hacer pública su relación con su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, mientras que dio a conocer su determinación tras el divorcio del ex futbolista.

Y así lo recordó horas más tarde, cuando publicó en su cuenta de Twitter un breve texto de agradecimiento a sus fanáticos por la etapa vivida.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, al lado de familia, amigos y el mar“, comenzó la intérprete de Tú.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, escribió.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes sólo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, finalizó la colombiana.