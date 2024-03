Shakira estrena “Las Mujeres no lloran”: Ve AQUÍ GRATIS y EN VIVO el concierto desde el Times Square

(EFE/CHV Noticias) La colombiana Shakira ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que hoy presentará un concierto gratis en el sector turístico de Times Square en Nueva York para presentar su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran”, que salió esta semana al mercado.

Este es su primer disco en siete años y se publica tras su complicada separación del padre de sus hijos, el ex futbolista español Gerard Piqué, y su posterior recuperación, en lo que ha descrito como “una conversación” con sus fans.

“Nueva York, ¡Nos vemos esta noche en Times Square a las 7:15 pm!” (8:15 pm Chile), escribió la artista en su cuenta de X (antes Twitter).

Indicó además que “el resto del mundo” puede seguir el concierto en directo a través de su canal de YouTube.

Nueva York! Nos vemos esta noche en Times Square a las 7:15 pm! 🥳🥳🥳 para el resto del mundo podrán ver la transmisión en directo completamente en vivo aquí https://t.co/iymTq2kDir

New York! Come join me in Times Square for a surprise performance at 7:15pm. And you can watch… pic.twitter.com/u0zSKLBGQi

— Shakira (@shakira) March 26, 2024