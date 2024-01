¿Indirecta para Piqué? Shakira sorprendió posando con ex suegra y desató teoría

Shakira utilizó sus redes sociales para compartir una foto posando con su ex suegra, sin embargo no se trata de la madre de su más reciente ex pareja Gerard Piqué.

“Con mi ex suegra amada“, decía la foto que compartió la colombiana, en la que además sale sonriente junto con su ex concuñada, Gabriela Vaca Guzmán.

La mujer de la foto se trata de Inés Pertiné, madre de Antonio de la Rúa, su ex pareja de más de diez años antes de conocer a Gerard Piqué.

Las indirectas de Shakira a Piqué y su suegra

Cuando la foto de Shakira con su ex suegra comenzó a difundirse por internet, los seguidores de la cantante de Barranquilla no pudieron evitar preguntarse si se trataba de una indirecta para el jugador y su madre.

Cabe recordar que una de las canciones que marco la agenda el 2023 fue la Session #53 de Shakira con Bizzarap, una producción en la que la colombiana habla de la infidelidad de Piqué.

“Me dejaste de vecina a la suegra“, dice una de las frases más emblemáticas de la canción.

Un trabajo musical que surgió luego de que la ex pareja se llevara todas las portadas luego de darse a conocer que el futbolista engañó a la cantante con una joven llamada Clara Chía.

