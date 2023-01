“Déjalo, ya está muerto”: La ola de memes que dejó la nueva canción de Shakira junto a Bizarrap

Este miércoles, la cantante Shakira junto al productor Bizarrap, publicaron una nueva Music Session, específicamente la número 53 y que ha causado una ola de reacciones en redes sociales, debido a la letra de la canción, la cual es evidentemente dirigida hacia la ex pareja de la colombiana, Gerard Piqué.

El videoclip, que fue estrenado hace 1 hora (al momento de publicar esta nota) ya cuenta con 3,4 millones de reproducciones y 1,1 millones de “me gusta”.

Parte de la letra de la canción dice frases como “a ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú”. “Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique”, “yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, “entendí que no es culpa mía que te critiquen” y “yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

En consecuencia, esto ha traído múltiples reacciones por parte de los usuarios de redes sociales, principalmente Twitter, donde se han compartido una serie de “memes” producto del evidente deshago de la colombiana hacia el futbolista y padre de sus hijos.

Ola de memes

