“Fue culpa de la monotonía”: Shakira, la referencia a Gerard Piqué y los memes que dejó su nueva canción

Una reacción inmediata fue la que tuvieron los usuarios en redes sociales luego del estreno de Monotonía, la nueva canción de Shakira con Ozuna.

Y es el que video clip fue una bomba, acumuló miles de reproducciones en cosa de segundos y entregó una referencia que no pasó desapercibida por los tuiteros: la ropa de Gerard Piqué.

Desde que la cantante de 45 años fue revelando adelantos de su nuevo tema en las redes sociales, todos los fans indicaron que podría estar dirigida hacia su ex y padre de sus dos hijos, con quien estuvo durante 12 años.

“Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”, es parte de lo que dice en el pre coro de la canción, mientras que en el video Shakira aparece llorando y con el corazón en la mano.

Entre los cientos de comentarios y memes que surgieron en Twitter, muchos se percataron de la gran referencia hacia el futbolista del Barcelona en el video.

En el segundo 00:47, aparece un hombre con una bazuca vestido con un polerón color blanco y un pantalón gris, el mismo outfit que viste Piqué hacia el final del video de Me enamoré, interpretado por la colombiana.

#Shakira #Monotonía #Monotonia @shakira Pique en Monotonía// pique en Me enamore pic.twitter.com/igNa2uwvfT

TU NO DABAS NI LA MITAD PERO SI SÉ QUE DI MAS QUE TÚ #Shakira #Monotonía pic.twitter.com/HeDLW4vvO7

TREMENDO CUMBION ACABA DE SACAR SHAKIRA "Tú no daba ni la mitad pero si sé que di más que tú" "Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando" #Monotonía #Shakira pic.twitter.com/XpJkd5e9dj

Cuando Shakira dice «Tú no dabas ni la mitad pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mi ni estaba caminando.» Bro I really felt that#Monotonía pic.twitter.com/UhR2zlyOSI

— Mariel (Taylor's Version) ♡ (@Taeyhade) October 20, 2022