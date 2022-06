¿Es para él? Usuarios especulan con indirectas que le habría mandado Shakira a Piqué en Te Felicito

En toda una teleserie se ha convertido el término de la relación entre Shakira y Gerard Piqué, quien le habría sido infiel a la colombiana con una joven de 20 años.

Tras la confirmación de la ruptura entre esta pareja de celebridades, la última canción de la artista se disparó en reproducciones.

Se trata de Te Felicito, su más reciente single junto a Rauw Alejandro, en el que según usuarios, repasa a su ahora ex novio.

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, dice la cantante en el éxito urbano estrenado a fines de abril.

Al ver la letra y fecha de lanzamiento, usuarios de redes sociales comenzaron a especular que la intérprete de Antología escribió el tema inspirándose en su situación sentimental.

“Yo que ponía las manos al fuego por ti. Y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti (…) Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien”, dice la artista en otro verso de Te Felicito.

Pero más allá de la letra, los fanáticos de la colombiana observaron un particular gesto que hace Shakira en diversas ocasiones durante el video oficial de la canción: El símbolo del “2” que Piqué utiliza para celebrar sus goles.

¿Será una canción dedicada a Piqué? Mira el video completo a continuación y juzgue usted mismo: