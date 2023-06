Shakira reveló que supo de la infidelidad de Piqué en la UCI con su papá: “No pensé que sobreviviría”

Ha pasado más de año desde que Shakira anunció su separación de Gerard Piqué y, aunque este último ha mantenido un perfil más bien bajo, la colombiana poco a poco ha ido develando nuevos detalles sobre la mediática ruptura.

Así lo ha hecho en sus últimas canciones, en un discurso que entregó al recoger el premio a la Mujer del Año Billboard y, ahora, en una entrevista que concedió a People tras ser escogida como una de las 50 personas mas bellas del 2023.

¿Qué contó Shakira de Piqué?

“(Mi papá) fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente”, comenzó relatando, justo antes de revelar cómo se enteró de la “traición” de Piqué en aquel momento.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. (El) hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, confesó en la conversación.

Así, la autora de Antología reveló haber “pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión”. “Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones”, agregó.

Finalmente, en la inédita entrevista, Shakira reconoció estar en un lugar mejor y en un proceso de sanación. “Hay días en que me siento fuerte, hay días en que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. (…) Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres“, concluyó.