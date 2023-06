¿Confirma romance con Hamilton? Shakira hace estallar las redes con foto en el GP de Barcelona de la Fórmula 1

Shakira volvió a sorprender a su fanaticada luego que subiera una llamativa fotografía en su cuenta de Instagram, en su primera ida a Barcelona tras cambiarse de domicilio post término de su matrimonio con el ex futbolista Gerard Piqué.

En el registro, la colombiana aparece en el palco de la escudería Mercedes-Benz del Gran Premio de Fórmula 1 de España, que se realizó en su antigua ciudad.

“Nice to be back in Barcelona! (¡Qué bueno es estar en Barcelona!), escribió en la publicación en la que se le ve contemplando la carrera.

Esto sucede justamente luego de que crecieran los rumores que vinculan a la intérprete de No con el deportista británico de 38 años, Lewis Hamilton, quien ha sido siete veces campeón mundial de la F1.

Ambos han sido captados juntos en algunos lugares de Estados Unidos y esta nueva publicación por parte de la artista encendió nuevamente la teoría de un posible romance.

Por lo mismo, miles de fanáticos han llegado para dejar comentarios que alabaron el look de la cantante. “Subiendo de nivel, de ver fútbol a Fórmula 1”, “eres la mejor inspiración” y “esta mujer está cada día más espectacular”, fueron algunos de ellos.