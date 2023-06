Cambió el Twingo por un Fórmula 1: Reportan que Shakira y Lewis Hamilton habrían formalizado su relación

Después de una serie de salidas en público, la relación entre Shakira y el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, parece haberse convertido en realidad. Esto según una fuente cercana a ambas estrellas que contactó la revista People.

La noticia llega después de que Shakira asistiera al Gran Premio de España de F1 en Barcelona, ​​España, donde Hamilton quedó en segundo lugar, y luego pasó el rato con la ex pareja de Gerard Piqué.

La fuente le habría mencionado a la revista estadounidense que la cantante y el piloto de Fórmula 1 mantienen las cosas “divertidas y coquetas”. “Están pasando tiempo juntos y en la etapa de conocerse”, aseguró.

Después del evento, la nueva pareja salió a cenar y tomar algo con un grupo de amigos y compartieron una foto de la salida en su historia de Instagram, publicación que resaltó los rumores.

En esta fotografía se puede ver a Lewis Hamilton sentado junto a Shakira con la mano alrededor de su cintura, mientras que el resto del grupo sonríe y disfruta de los cócteles servidos en la mesa.

“In all truth, what Lewis does is unparalleled, all the politics at play, nothing like his position has ever existed, and surely not with the grace he holds it in” – Mustafa the Poet via IG story 💜 pic.twitter.com/EIqTDePInA

— Sir Lewis Hamilton Updates (@SirLewisUpdates) June 4, 2023