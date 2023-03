Este sería el motivo por el que Shakira terminó llorando en famosa tienda de Nueva York

Las imágenes de Shakira llorando en una tienda de chocolates de Nueva York, sin duda, dieron la vuelta al mundo despertando preocupación entre sus fans, considerando los difíciles momentos que ha vivido la cantante colombiana en medio de la atención mediática por su separación con Gerard Piqué.

Este hecho fue captado a mediados de marzo, cuando la intérprete de Monotonía fue parte del programa de Jimmy Fallon junto a Bizarrap, para interpretar la famosa session #53.

Pero aprovechando su paso por la Gran Manzana, la artista habría decidido recorrer las calles junto a sus hijos y así terminó visitando la tienda de chocolates M&M. Pero allí habría vivido una pena desbordante que la llevó a llorar, acompañada de una mujer que fue captada de espalda.

Paparazzis y testigos comenzaron a tomar fotos de Shakira, quien intentó pasar desapercibida tapando su rostro con un jockey. Aunque eso no evitó que tomaran fotos del momento.

Apenas se dieron a conocer estas imágenes, los seguidores de la cantante teorizaron con que se debería a su separación con Piqué o bien al mal estado de salud de su padre.

Sin embargo, en el programa Despierta América ahondaron en las causas detrás del llanto de la intérprete y apuntaron a lo siguiente:

“Investigamos con personas cercanas a ella y, al parecer, la causa de esa reacción de Shakira fue provocada por puro estrés… Shakira podría estar viviendo las consecuencias del estrés de la fama, dicen muchos, estrés por la situación que está viviendo”, explicaron en el espacio.

LE LLEGÓ EL SENTIMIENTO !! Shakira vivió un trago amargo mientras visitaba la tienda de las lunetas pachonas M&M' S

Recordemos que hace algunos años, la de "Los Pies Descalzos" visitó la tienda de golosinas a lado de #GerardPiqué y en aquel entonces andaban muy jijijjojojo. pic.twitter.com/5XfL2Q1Z8L — ROLANDO (@roliscontreras) March 13, 2023

Pero también es importante mencionar que durante su participación en The Tonight Show, la cantante admitió que “he tenido un año muy difícil después de mi separación (…) Tengo una hermandad de mujeres que han pasado por las mismas cosas que yo he pasado, que piensan como yo pienso, que sienten como yo siento, que tuvieron que aguantar tanta mierda como yo tuve que hacerlo”.

Además confesó su preocupación por la deuda que mantiene con Hacienda en España y, como se mencionó, el estado de salud de su papá, William Mebarak, es otro de los temas que la mantienen acongojada.