La emoción de Shakira tras el éxito de su “tiradera” a Piqué: “Era una catarsis y un desahogo”

Solo en 24 horas, la nueva Music Session de Bizarrap junto a Shakira alcanzó más de 14,4 millones de reproducciones en Spotify, un hito reconocido como el debut más exitoso en la historia de esta plataforma.

Este inminente éxito se ha centrado en la polémica letra de la canción, donde se escucha a la cantante colombiana desahogarse por su antigua relación con el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, quien le fue infiel con Clara Chía.

La artista dejó de lado cualquier rodeo y descargó toda su artillería contra los españoles, que mantuvieron una relación secreta mientras el ex deportista seguía casado con ella.

Parte de la letra dice “yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques. Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique” y “tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú“.

A dos días del lanzamiento, la colombiana rompió el silencio y habló por primera vez en su cuenta de Instagram, donde agradeció el tremendo éxito que tuvo la Music Session #53 y le dedicó algunas palabras a “millones de mujeres”.

“Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes“.

En esa misma línea agregó un consejo hacia las mujeres “que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración”.