La contundente respuesta de Shakira a polémico comentario de Gerard Piqué donde la trató de “latinoamericana”

Shakira ya dejó la ciudad de Barcelona, en España, para arribar a Miami (Estados Unidos) y dar inicio a una nueva etapa en su vida, lejos de su ex, Gerard Piqué.

La intérprete de Hips Don’t Lie publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para dar a conocer la noticia, donde agradeció el apoyo de los españoles durante todos los años en que estuvo en ese país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

En medio de la mudanza de la artista y sus dos hijos, Milán y Sasha, el ex futbolista daba una polémica entrevista en conversación con Gerard Romero en su programa Jijantes.

Ambos estaban conversando sobre las repercusiones de la canción de Shakira junto a Bizarrap, en la que la colombiana sepulta tanto a Piqué como a su pareja, Clara Chía.

En ese contexto, el ex jugador expresó que “mi ex pareja es latinoamericana. Tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales, de gente que es fan de ella, no me importa nada, de verdad es sincero”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kings League InfoJobs (@kingsleague)

De esa forma, el español dio a entender que la mayoría del hate que ha recibido proviene de los fanáticos de Shakira que viven en Latinoamérica, lo que no le gustó nada a la intérprete de Monotonía.

De hecho, ella misma le respondió a su ex pareja a través de su cuenta de Twitter, donde escribió “orgullosa de ser Latinoamericana”.

Junto al mensaje, añadió las 27 banderas de los diferentes países que conforman el continente, entre ellos la de Chile.