“No me siento sola”: Shakira reveló qué famosos la han apoyado durante su separación con Piqué

Hace un par de días se dio a conocer la entrevista en profundidad que entregó la cantante Shakira en relación a su música y vida actual. Un espacio donde dio detalles respecto de su separación con Gerard Piqué y cómo ha afrontado sus “horas más oscuras”.

“Creo que la música es una balsa salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”, fue parte de lo que declaró la intérprete de Te Felicito a la revista Elle España.

Junto a esto, la artista sostuvo que en este periodo -luego de confirmar su quiebre amoroso a mediados de junio– ha recibido el apoyo de su familia y de diferentes amistades, entre las que resuenan nombres de algunos famosos.

“Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos“, señaló la cantante.

Por ejemplo, dentro de este grupo de amistades, se encuentra will.i.am., con quien “estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz“.

“Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite. O Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz“, agregó.

“Son queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano”, continuó la intérprete.

En ese sentido, Shakira agradeció el respaldo que ha recibido de parte de ellos, asegurando que “su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no me siento sola”.