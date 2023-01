Clara-mente facturando: Shakira saludó a sus fans desde el balcón utilizando un polerón con particular frase

Desde que salió a la luz, la BZRP Music Session 53 de Shakira se quedó con el primer lugar el Top 50 Chile en Spotify, sumando millones de reproducciones que se multiplican en prácticamente todo el mundo.

Una producción musical en la que clara-mente la intérprete colombiana abordó su reciente separación con Gerard Piqué tras su presunta infidelidad con Clara Chía Martí, lanzando frases como “perdón que te sal-pique” o “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Sin embargo, la misma canción también entrega un mensaje de empoderamiento que se ve reflejado en la frase “te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan“.

Fueron precisamente esas últimas palabras las que quedaron plasmadas en un polerón que fue usado por la propia cantante en el balcón de su casa en Barcelona.

Esto quedó al descubierto cuando Shakira salió a saludar a sus fans, quienes diariamente acuden al lugar para entregarle su cariño y apoyo, mostrando esta particular prenda que dio de qué hablar en redes sociales.

Un día más en casa de @shakira 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻se amontonan fans esperando la salida de #Shakira al balcón de su casa. pic.twitter.com/HuFF4dlglW — Anyssssssss (@anyyyyyyyss) January 23, 2023

¿Alguien más quiere un polerón así?

Mira acá las fotos:

SHAKIRA SALIO A SALUDAR A SUS FANS DESDE EL BALCON EN BCN pic.twitter.com/Xr21ShQWY6 — claudia (@claudiagabito) January 22, 2023