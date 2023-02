¿Huele a indirecta? Shakira sorprendió a seguidores con misterioso video trapeando y con tacones

Muchos fueron las personas que celebraron el 14 de Febrero, conocido como Día de San Valentín, ya sea en pareja o con amistades, pero también hay quienes se quedaron en casa y una de ellas fue Shakira.

Sin embargo, la cantante colombiana igualmente dio de qué hablar debido a la publicación de un misterioso video que sorprendió a sus seguidores.

En el registro, aparece con tacones trapeando en seco el piso de su casa y haciendo lip sync con una canción de fondo que muchos han interpretado como una indirecta a su ex pareja Gerard Piqué.

Se trata de Kill Bill, una composición de la cantante estadounidense SZA que trata sobre una mujer que ha pasado por una ruptura amorosa y se da cuenta que su ex pareja es feliz con alguien más a su lado.

La parte de la letra que aparece en el video es “podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia a continuación, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que estar sola”.

Esto podría referirse al polémico quiebre de su relación con ex el defensa catalán, quien hace algunos días se le vio muy feliz caminando con su nueva pareja, Clara Chía, por Barcelona. Incluso, durante la jornada de ayer se viralizó un video del mismo Piqué hablando por primera de Shakira.

“Quiero tu capacidad de trapear con esos tacones!”, “la Shaki enviando indirectas muy directas” y “las mujeres ya no lloran, las mujeres trapean en tacones” fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Cabe destacar que hace algunas semanas la cantante lanzó una canción con el productor argentino, Bizarrap, que aún da que hablar en redes sociales.