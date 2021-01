Ya han pasado 11 años desde que el famoso Waka Waka empezó a sonar en todas las radios del mundo, y a la fecha, ha sido una fuente de ingresos para su intérprete, la cantante Shakira, al igual que varias otras de sus canciones.

En 2021, el famoso himno del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 vuelve a hacer noticia, porque Shakira vendió los derechos de esta canción y otras 144 más de su amplio repertorio musical.

Los derechos ahora pertenecen a la compañía británica Hipgnosis Songs Fund, que compró por una cifra multimillonaria las canciones de la colombiana.

El periodista de espectáculos Manuel Maira dice que “tiene que haber sido un gran negocio para Shakira, de muchísimo dinero, y no tiene nada de malo que así haya sido. Ella es dueña de sus canciones, trabajó por crearlas, tiene el talento y puede venderlas perfectamente, ojalá al mejor precio”.

Lee también: Anuncian serie sobre los Sex Pistols dirigida por Danny Boyle

La misma firma británica compró los derechos de canciones de otros artistas y se encargará de incrementar las ganancias creando nuevos ingresos a través de licencias en series de televisión, películas, publicidad, entre otros.

¿Qué hace que una artista como Shakira venda sus derechos musicales?

Las respuestas pueden ser muchas. El productor musical Vladimir Muñoz, quien ha trabajado con artistas como Paloma Mami, Gloria Trevi, Don Omar y Américo, dice que “ella lo que hizo fue adelantarse para tener un buen pasar. Es para asegurar su vejez, la vida de sus hijos, para bienestar personal”.

Maira, por su parte, recuerda que “hay que considerar el contexto también en que se da esta venta, porque todos estos grandes artistas, que uno los ve recaudando millones y millones de dólares, también están impedidos de generar buena parte de sus ingresos que vienen de giras mundiales que realizan constantemente”.

La compositora con más de 30 años de carrera, ganadora de premios Grammy, disco de diamante y reciente protagonista del emblemático show de medio tiempo en el Super Bowl, no explicó razones, pero sabe que su música ahora tendrá “un gran hogar”.

Shakira no es la primera que ha vendido sus derechos. “Eso es habitual. Ahora se supo por Shakira, pero Bob Dylan vendió sus derechos en US$ 300 millones”, explica Muñoz.

Lee también: El Mix: Zayn y Selena Gómez marcan la agenda con nueva música

En 1985 pasó algo similar con The Beatles, porque Michael Jackson compró en US$ 50 millones los derechos musicales de los británicos para sus canciones compuestas entre 1964 y 1970, un acontecimiento que generó el quiebre de la amistad entre el ex Jackson 5 y Paul McCartney. Pero la mala situación económica de Michael lo obligó a vender los derechos y, tras una larga lucha legal, la autoría volvió a manos de McCartney.

Según se reveló, por la venta de los derechos de 145 de sus canciones, Shakira podría recibir lo equivalente a 25 años de ganancias, pero de una sola vez.