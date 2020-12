El cantante Shawn Mendes dijo estar cansado de que las personas elaboren rumores sobre su sexualidad y, especialmente, se aburrió de no decir nada al respecto.

“Todo el mundo me dice que soy gay desde los 15 años. Siempre he cruzado las piernas y me he sentado con una posición denominada femenina. Realmente sufrí con esa mierda”, comentó en en el podcast Armchair Expert.

También reflexionó que “muchos chicos pasan por esto e incluso por situaciones peores. Hay tantos chicos que son homosexuales que deben estar escuchando cosas así, que deben estar aterrorizados de salir del armario”.

Lee también: Increpan a mujer que botaba escombros en calle de Santiago: Infractora sería de Las Condes, según alcalde

Es por eso que el compositor de 22 años también zanjó en la oportunidad que “no soy gay, pero no sería un problema si lo fuera. Es sólo que no lo soy”.

Junto a esto, sinceró que cuando se enteró que se especulaba con que era homosexual “fue muy, muy frustrante para mí, porque había algunas personas en mi vida con las que estaba muy, muy cerca, que sí eran homosexuales y estaban en el armario”.

Según explicó, tomó la decisión de no decir nada: quería evitar un mal entendido y que sus cercanos pudieran sentirse pasados a llevar si él negaba que era homosexual, dado que se podía entender que le parecía mal.

Junto a esto, indicó que la también cantante Camila Cabello, con quien mantiene una relación, le ha prestado ayuda. “Ella me dice: ‘nos vamos a la cama y vas a apoyar tu cabeza en mi pecho y vas a llorar. Vas a decirme cómo te sientes, porque si no lo haces, serás un imbécil durante la próxima semana y no voy a lidiar con esa mierda’”.