La espera terminó y los fans de Shawn Mendes por fin pueden ver el videoclip de It Be Okay, el primer tema tras el quiebre de su relación con la cantante y actriz Camila Cabello.

La grabación de It Be Okay se realizó en la ciudad natal del cantautor, Toronto, Canadá, y el video fue dirigido por Jay Martin, quien ya había trabajado con Mendes en los sencillos Stitches y Mercy.

En el emotivo video, Shawn camina con un tono nostálgico por la ciudad de Toronto, en el invierno y de noche. ¿Será una historia dedicada a su ex?

Lee también: Canibalismo, adolescentes noventeros y más: Cinco claves que te harán delirar con la serie “Yellowjackets”

En una parte de la melodía, Mendes dice:

Si me dices que te vas, te lo pondré fácil

Todo irá bien

Si no podemos detener el sangrado, no tenemos que arreglarlo

No tenemos que quedarnos

Te amaré de cualquier manera.

La canción It Be Okay se estrenó dos semanas después de que Shawn y Camila anunciaran el fin de su relación a través de un comunicado publicado por medio de sus redes sociales.

Hasta la fecha, el cantante no ha negado ni confirmado que la canción esté inspirada en Camila Cabello.

Lee también: Evaluna revela duro diagnóstico previo a su embarazo: “Los médicos me dijeron que no podía tener hijos”

Mira aquí el video