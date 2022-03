Este jueves Shawn Mendes lanzó su nuevo single titulado “When You’re Gone”, tema que trata sobre superar una ruptura romántica.

Previo a su estreno, el artista realizó un encuentro privado junto a sus fans en Los Angeles, en donde cantó un par de canciones en acústico y respondió a algunas de sus preguntas.

Al momento de hablar sobre la nueva canción, el cantautor realizó una confesión que, si bien sus seguidores ya tenían presente, les sorprendió por su transparencia al respecto.

“Escribí esta canción un mes después de que Camila y yo termináramos“, declaró.

“Vives toda tu vida sintiéndote incomprendido, y cuando al fin encuentras a la persona que te entiende…“, comenzó a decir, pero luego se quedó en silencio y comenzó a jugar con su guitarra, evidentemente emocionado.

“¡No sé por qué me estoy emocionando de esta forma!“, bromeó para recomponerse. “¡No es el momento para esto Shawn!”.

Luego de otra breve pausa, en la que dijo “tal vez no debí hablar de esto”, intentó continuar con su explicación: “Supongo que lo que estoy intentando decir es que da miedo cuando terminas una relación con alguien que era tu seguridad, que era tu protección del resto del mundo. Te encuentras solo y ya no tienes a esa persona para hablar durante las noches”.

“Pero lo hermoso de esto es que es ese el momento en que te ves forzado a aprender a estar contigo mismo y ser tu propia protección”, reflexionó. “Me dio la oportunidad de volverme aún más consciente de las demás personas que me rodean y que están ahí para mí”.

“Fueron unos días muy intensos para mí y, bueno, es evidente que aún no lo he terminado de superar“, bromeó para cerrar el tema.

La letra de la canción es una de las más explícitas sobre los sentimientos del cantante. El coro repite “no quiero saber cómo se siente cuando no estás aquí, no quiero seguir adelante (…) no estaba consciente de que el amarte me dio la mayor felicidad de mi vida”.

El lanzamiento del single vino acompañado de un videoclip, que ya suma 700 mil visitas en Youtube.

Mira aquí el video de la canción: