¿Llega finalmente al UCM? She-Hulk sorprendió con inesperada referencia sobre Wolverine

Si en el primer capítulo She Hulk sorprendió al revelar uno de los secretos mejor guardados del Universo Cinematográfico de Marvel (que Capitán América en realidad no “murió” virgen”), el segundo dejó al descubierto un nuevo antecedente sobre el UCM.

Es que el más reciente episodio de la serie que sigue las aventuras de Jennifer Walters podría confirmar la presencia de Wolverine dentro de las producciones de los hermanos Russo.

Así es. Leíste bien. En el minuto 22 del segundo capítulo de She Hulk se ve a la protagonista buscando trabajo en el computador. Sin embargo, un particular detalle llamó la atención de los televidentes.

Se trata del encabezado de dos noticias. En una dice “Por qué hay una mano gigante en medio del océano”, la cual hace una clara referencia a los hechos ocurridos en Eternals.

Pero en el otro, que causó gran emoción entre los fans, se lee “un hombre con garras de metal pelea en un bar”. Ese simple titular hace mención a Wolverine, uno de los superhéroes más queridos por los fanáticos.

"Hombre con garras de metal pelea en un Bar"

Si Wolverine está ahí en el MCU

Y también dice "por qué hay una estatua gigante de un hombre que sobresale del océano" al fin una referencial a Tiamut de Eternals!#SheHulk #SheHulkAttorneyAtLaw pic.twitter.com/MEOrwXWGHd — 𝔻𝕒𝕨𝕚𝕚𝕕. ✨ (@dawiidXR) August 25, 2022

Recordemos que además, ya se hizo mención de una de las villanas de Logan, Titania, quien apareció durante el primer capítulo de She Hulk.

Todo parece indicar que podríamos tener más de una sorpresa durante el transcurso de la serie, quizás hasta con la inclusión de los X-Men, que ya han participado de forma parcelada en algunas producciones del UCM.

Tal es el caso de la aparición del mismísimo Charles Xavier en la última película de Dr Strange and The Multiverse of Madness, o el hecho de que en la serie de Ms. Marvel se haya dicho que Kamala podría tener ADN mutante.

Aunque Logan falleció durante la película del mismo nombre, ¿será que podríamos verlo nuevamente? ¿Quizás interpretado por otro actor o con el mismo Hugh Jackman?