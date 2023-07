“Me molestó la actitud”: Shelao explicó polémica con Pablo Chill-E y Polimá Westcoast en La Velada del Año III

¡Es hoy! Uno de los eventos más importante en el mundo del stream se está realizando este sábado con importantes figuras de las redes sociales en el estadio Civitas Metropolitano, en Madrid. Estamos hablando de la tercera edición de La Velada del Año.

Ya sabemos los nombres que estarán presentes en la jornada de boxeo organizada por Ibai Llanos y algunos de ellos serán los youtubers chilenos Germán Garmendia y Shelao, quienes entrenaron durante varios meses para sus respectivos combates.

Mientras que el primero se medirá contra el argentino Coscu, el segundo enfrentará al búlgaro Misho, en una jornada que de seguro dará qué hablar entre sus fanáticos.

Además, las batallas estarán acompañadas por los artistas Quevedo, Feid, Ozuna, María Bcerra, Estopa y Rosario Flores.

CARTEL DE ARTISTAS DE LA VELADA DEL AÑO III. Y QUEDAN DOS MÁS POR ANUNCIAR. pic.twitter.com/vCFCD7huLi — Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2023

La polémica

Sin embargo, no todo es risas y buena onda, ya que ambos streamers chilenos tuvieron un problema luego de que Shelao tuviera que retractarse de salir al ring con My Blood, canción de Pablo Chill-E y Polimá Westcoast.

La razón detrás sería que el creador de HolaSoyGerman habría contactado al intérprete de Ultra Solo primero.

“Sé que ellos trabajando con equipo y tienen la agenda ocupada, pero sí me molestó la actitud no sé si de Germán o de su equipo, que debe haber visto en TikTok cómo la gente me decía ‘Shelao, sale con esta canción’ y que era un regaloneo que quería hacer a la gente, y que aparezca y me lo arrebate“, expresó el youtuber a LUN.

Además, contó que la noticia la había recibido mientras estaba en cama con fiebre.

“Si quieren aparecer con él, tomen. Ahí salió un montón de artistas chilenos a hacer el aguante“, indicó.

Y uno de esos cantantes fue Jordan 23, artista con el que finalmente saldrá Shelao. “Va a ser una salida épica“, aseguró.