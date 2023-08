Shelao lanza duras acusaciones contra Seba Ramírez y revela insólito llamado a quien fuera su pareja

Sebastián Ramírez renunció de manera imprevista a Gran Hermano y el pasado lunes visitó los estudios de Chilevisión, donde analizó su estadía en la casa más famosa del mundo.

Tatán, como es conocido, fue protagonista del reality y durante su breve estadía tuvo de todo: desde un romance hasta protagonizar peleas y discusiones.

Esos conflictos, y ya sin encierro, siguen para Seba y ahora es con un viejo conocido, Cristóbal Álvarez, más conocido como Shelao. Un popular streamer que de hecho participó y ganó su combate en La Velada del Año 3, evento organizado por el Ibai Llanos y que se realizó en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid ante 65 mil personas en julio pasado.

Durante una transmisión en Tik Tok, Shelao arremetió contra Sebastián Ramírez, a quien trató de canalla y basura de persona, entre otras cosas: “¿Qué sería de él si no fuera por los realities? Es un buen personaje de reality, pero no es una buena persona“, aseguró.

“Es un canalla. Ojalá que ese primer sueldo vaya directo a su hija. Tatán Ramírez es un canalla, no le importa nada en la vida, es un basural de persona. Es un personaje perfecto para dejar la cagá”, agregó.

Enemistad entre Shelao y Seba Ramírez

Ambos coincidieron en un reality en el año 2017, el cual fue transmitido por Mega y se llamó Doble Tentación. “Vivir con él es un desastre. Un hueón que huele a caca, que está todo el día hediondo a pata y con cagadera. Se cagaba de la risa mientras cagaba, no le importaba nada”.

También comentó un hecho que lo dejó muy molesto con el ex Gran Hermano. Todo ocurrió cuando este pensó que Shelao había terminado con su pareja y la llamó por teléfono: “Este hueón la llama y le dice: ‘oye Angelita (polola en ese entonces del streamer), ¿cómo has estado? ¿cuándo nos juntamos? Oye supe que el principito te había pegado, una lástima. Vamos a tomar algo, pero por favor invítame tú que no tengo dinero’”, contó.

¿Qué respondió Sebastián a Shelao?

Tatán, que disfruta de sus días libres tras el encierro, utilizó sus redes sociales para lanzar fuertes dardos y aunque no mencionó a quién estaban dirigidos, todo indica que son para su ex compañero de reality.

“Para vo’ pavo. Que te caga tu mina. Deja el nintendo que te pone más hueón de lo que eres”, fue uno de los mensajes de Sebastián.

