Shelao por posible pelea con Raimundo en la Noche de Combos: “Me dio lata que se haya hecho el…”

“Noche de Combos” es el nombre del evento que se realizará el próximo 10 de febrero en el Teatro Caupolicán, en donde Raimundo Cerda, ex jugador de Gran Hermano, aparece como nombre estelar.

El evento, que tiene como inspiración a “La Velada del Año”, es una versión similar de la famosa jornada de boxeo entre celebridades creada por el streamer Ibai Llanos. Aunque en este caso serán famosos nacionales los que se enfrentarán en el ring.

Y uno de los que más destaca es Raimundo, quien tendrá su propia pelea, aunque todavía necesita un contrincante, porque pese a que el streamer Shelao fue propuesto, se negó rotundamente.

¿Qué dijo Shelao sobre una pelea con Rai en la Noche de Combos?

-“Oye Shelao, ¿vas a pelear con el Rai?”, le consultaron a través de Tiktok.

-“No, que hue… si no voy a pelear, oh“, respondió molesto el streamer, quien poco antes había sido emplazado al encuentro.

-“Me dio lata que se haya hecho el hue… Si te conoce, ¿para qué dijo esa hue…?”, comentó el tiktoker Dylantero.

De hecho, el creador de contenido simuló la supuesta respuesta que dio Rai cuando le mencionaron la posibilidad de pelear con Shelao: “Busqué en los comentarios quién es Shelao y me metí a su perfil, pero no sé quién es“, es lo que habría dicho el ex chico reality.

Ante esto, Shelao mencionó que se trataba de una táctica que estaría usando: “Entrenamos juntos, si hasta él lo dijo en el reality. Es para picantearla, es que él gana. Él es win-win. Pero no me cae mal el Rai. Es su estrategia“, cerró.

Revisa la publicación en TikTok:

Síguenos en