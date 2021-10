Se acaba la espera para los fanáticos de Shingeki no Kyojin. En menos de tres meses se estrenará la segunda parte de la última temporada de la serie, también conocida como Attack on Titan.

El sitio web oficial reveló que la parte final de la historia de Eren Jaeger llegará a la pantalla chica el próximo 9 de enero de 2022.

【放送情報】

「進撃の巨人 The Final Season」第76話「断罪」

NHK総合にて2022年1月9日(日)24時5分放送開始!

Attack on Titan Final Season Part 2 Confirmed to Air from January 9th (JST), 2022!!

— アニメ「進撃の巨人」公式アカウント (@anime_shingeki) October 13, 2021