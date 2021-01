Tras la declaración de guerra, comenzó el primer asalto. Así se puede resumir el sexto capítulo de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) en su cuarta y última temporada, donde la irrupción de Eren en el gueto de Libario, en Marley, sigue causando estragos.

Pero antes de retomar la acción tal cómo quedó en el episodio anterior, primero el anime nos lleva un par de días antes, al momento en que Willy Tybur se despide de su familia para encontrarse con el general del ejército marlyense, Theo Magath, en una carroza.

Atención, de acá en adelante se vienen spoilers del sexto capítulo de SnK llamado El Titán Martillo de Guerra. ¿Preparados? Vamos a ello.

El líder de la familia Tybur revela que todo lo sucedido en la declaración de guerra contra los eldianos fue una puesta escena orquestada por él. Incluso sincera que las muertes de civiles y altos dirigentes eran un costo a pagar para demostrar el peligro que representa la isla Paradis y ganarse el apoyo de los políticos del resto del mundo para tenerlos de su lado ante el inminente conflicto.

Tras este flashback, y como no podía ser de otra manera, volvemos al presente, cuando Eren asesina a Willy y a gran parte de los líderes del ejército marlyense, desatando el caos que cobra la vida de muchos inocentes. Esto sin duda es un paralelo con lo que vivió el mismo Eren en Shiganshina, cuando los titanes entraron a su distrito destruyendo todo lo que encontraban a su paso.

Lee también: Adiós, Eren: Confirmaron la fecha en que saldrá el tomo final de “Shingeki no Kyojin”

En ese momento hace su aparición el último de los 9 titanes cambiantes: el Martillo de Guerra, que le hace frente perfectamente al Titán de Ataque de Eren e incluso logra, gracias a sus poderes de materialización de armas, arrinconar al infiltrado.

Sin embargo, en un nuevo giro, cuando Lara Tybur (controladora del nuevo titán) le dice a su enemigo que diga sus últimas palabras, entra en escena Mikasa para rescatar a Eren y dar vuelta las tablas.

Mientras tanto, Pieck y Porco fueron rescatados del pozo por otros miembros del ejército. Mientras discutían cómo iban a dar el contragolpe, el terror se apodera del rostro de la portadora del Titán de Carga al escuchar el sonido que hace el equipo de maniobras tridimensionales: Mikasa no llegó sola a Marley, también lo hizo con Sasha, Connie, Jean y el resto del Cuerpo de Exploración de Paradis. Para quienes no lo recuerden, la carta que Eren le pidió enviar a Falco en el cuarto capítulo era un mensaje para los suyos.

Ellos van ejecutando a parte del ejército de Marley, entre ellos a los guardias de Libario (a quienes conocimos en el tercer capítulo) delante de la propia Gaby, quien se encuentra cara a cara con Sasha, volviendo a trazar un trágico y doloroso paralelo entre la pequeña eldiana y el Eren de los primeros capítulos de la serie. En medio del desconcierto, Zofia y Udo mueren delante de su amiga Gaby.

Lee también: 8 cosas para recordar antes de ver la última temporada de “Shingeki no Kyojin”

En tanto, Eren se percata que, a diferencia del resto de los titanes, Lara no se encuentra al interior del cuerpo, sino que lo controla bajo tierra mediante una especie de cordón umbilical. Al dar con ella, se da cuenta que está cristalizada, tal como quedó Annie en la primera temporada al ser tomada como prisionera.

Y en el instante en que Eren se iba a apoderar de la sobreviviente de la familia Tybur, el Titán Mandíbula de Porco lo ataca para asestar un golpe que hubiera sido mortal de no ser porque (al fin) hizo su regreso Levi, quien vino con el resto del pelotón para acabar con el titán.

¿Pero por qué todo esto marca un antes y un después?

Como ha quedado claro en esta temporada, el autor de la obra, Hajime Isayama, pone conscientemente a los espectadores en la nada cómoda posición de reflexionar sobre su empatía con los protagonistas y difumina el eje clásico entre buenos y malos para dar paso a una historia sobre una venganza sin fin y quizás sin sentido.

Lee también: ¡El regreso de Hanamichi! Creador de “Slam Dunk” confirmó que habrá película

De la misma manera en que acompañamos a Eren en su dolor al ver a su pueblo sometido al terror del ataque de los titanes orquestado por Marley, ejecutado por Reiner, Annie y Bertolt, ahora nos ubica en la vereda de Gaby, quien sufre las consecuencias de la ira absoluta de Eren como él sufrió las del imperio marlyense.

Pero ojo, que Shingeki no Kyojin está lejos de acabar de dar vueltas y aún quedan varias piezas por aparecer en esta historia sobre una guerra eterna que a su paso no para de sembrar víctimas y odios entre los descendientes de Eldia. Eso sí, Eren aún no ha dicho la última palabra.