La revolución de los Jaegeristas dio un paso más en el capítulo 13 de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan). Además, han puesto a los eldianos de Paradis en una situación que los ha pillado tan de sorpresa que al parecer ya no tienen cómo dar marcha atrás.

El episodio parte en el Bosque de los Árboles Gigantes con Zeke Jaeger volviendo a contarle a Levi cómo convirtió en titanes a los habitantes de Ragako, donde vivía la familia de Connie (en la segunda temporada).

En la conversación detalló que esparció en la villa un gas compuesto con células de su médula espinal, el que al ser inhalado por eldianos los deja petrificados y listos para transformarse a la orden de Zeke. Luego, se revelaría que aquí hay una mentira y una verdad, pero de eso, más tarde.

Por supuesto, ahora se vienen spoilers del capítulo 13, Los niños del bosque, de la cuarta temporada de SnK. ¿Listos? Vamos.

El restaurante

Mientras tanto, dos grupos en paralelo llegaron al restaurante dirigido por el marleyano Nicolo: la familia de Sasha junto a Gabi y Falco, y los miembros del Cuerpo de Exploración, Hange, Armin, Mikasa, Jean y Connie.

Por una parte, cuando los ex compañeros de Eren Jaeger intentan tomar un vino traído de Marley destinado sólo para los altos mandos del ejército, Nicolo se enfada, se los quita de las manos y lo guarda en la bodega. Instante que aprovechan Gabi y Falco para hablar a solas con su compatriota.

Cuando se encuentran, Gabi, nuevamente evidenciando lo adoctrinada que está por el discurso de odio de Marley, le dice con orgullo que ella asesinó a una militar eldiana. Aquí, la cara del chef se desencaja al darse cuenta que se refiere a Sasha, con quien tenía una relación. Y la rueda de la venganza vuelva a girar.

Nublado por la ira, Nicolo golpea a Gabi, le rompe la botella de vino en la cara a Falco y se los entrega al padre de Sasha para que se tome venganza. Con el alboroto, aparecen Mikasa y el resto.

Sin embargo, el señor Blouse responde con la enseñanza que le dio a su hija: Las nuevas generaciones no pueden cargar con el peso de los errores de los adultos o ser víctimas de los rencores creados por el pasado. Su hija, al igual que Gabi, entraron en un peligroso bosque del que no pudieron escapar, dice. Tras esto, la perdona.

El vino

Desde hace capítulos que varios altos mandos han mencionado o han estado bebiendo el vino que traían los de Marley. Bueno todo era parte de una conspiración de los hermanos Jaeger con Yelena para desbaratar el poder militar de la isla.

Nicolo, quebrado por las palabras del padre de Sasha, les sincera a todos que sospecha que el vino contiene líquido espinal de Zeke, con el que podrán convertir a parte del ejército de Paradis en titanes bajo su control, como en Ragako.

Pero no sólo eso, sino que Zeke mintió, ya que los eldianos no presentan síntomas al estar en contacto con sus células. Además, recuerdan que fue Yelena quien trajo el vino a Paradis en la primera embarcación y le ordenó a Nicolo darlo de beber a los altos mandos, bajo instrucción del portador del Titán Bestia, por supuesto.

Desesperados, todos intentan que Falco expulse las gotas de vino que tragó cuando fue golpeado con la botella.

Eren lo sabía

Una vez Armin y Mikasa se llevan a Gabi a otra habitación, aparece Eren junto a Floch y el resto de los Jaegeristas. Hange le pregunta a Floch si estaba enterado de la confabulación y él sonríe macabramente, confirmando que Eren está más que al tanto de lo que hizo su medio hermano con el vino.

Ante la sorpresa de todos, el portador de los titanes de Ataque, Martillo de Guerra y Fundador se presenta ante sus amigos de infancia evidenciando que esto no es una conversación amistosa y que se convertirá en titán si es necesario. Gabi, aterrada, entiende que Eren está repitiendo lo que hizo en el sótano de Liberio con Reiner y Falco (al comienzo de la temporada), y ya todos saben cómo terminó eso: Con una gran masacre.

Finalmente, Eren les advierte que no está dispuesto a seguir el plan del general Pyxis y ser reemplazado como portador de los poderes de los titanes, ya que tiene un plan en marcha y está dispuesto a todo con tal de ejecutarlo. Y el primer paso es reunirse con Zeke, quien sigue sin revelar todas sus cartas y aún guarda unos secretos incluso de Eren.